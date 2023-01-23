『Galaxy S21 5G ドコモ SC-51B 256GB SiMフリー 3【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 15時 28分に出品され03月22日 15時 28分に終了予定です。即決価格は14,250円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 最後まで読んで理解できない方や、納得できない方は購入を御遠慮お願いいたします。



即購入OK、取引メッセージして頂かなくても大丈夫です。



利用制限問題ありません。



起動、充電、カメラ、電源ボタン、音量ボタン、電波、液晶及びタッチパネル等、基本動作確認済み、画面焼けなし



商品の状態について捉え方が人それぞれ違いますので、外装及び液晶の状態は写真にてご確認お願いいたします、画面に15mm程の線傷があります



写真に写っているもので全てになります。



ご不明な点がございましたら、ご質問にお答え致します。ご納得されてからご購入お願いいたします。





シリーズ···Galaxy



機種名···Galaxy S21 5G



カラー···ファントムグレー



容量···256GB



購入したキャリア...docomo



付属品...充電ケーブル



付属品...充電ケーブル, 説明書



バッテリー最大容量...80～84％



画面割れ...なし



機能不良...なし 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし