『【ジャンク】ゲーミングPC GTX970M 32GB G-Tune P650SE【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 17時 22分に出品され03月28日 17時 22分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体
|商品の状態:
|全体的に状態が悪い
|ブランド:
|マウスコンピューター
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落札価格9750円
258 入札履歴
終了
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