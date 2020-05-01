『【ジャンク】ゲーミングPC GTX970M 32GB G-Tune P650SE【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 17時 22分に出品され03月28日 17時 22分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 本体とACのみです。

電源つきますが、マザーボードの不良のようで、

気付いた限り以下難点があります。



・ディスプレイ上部が横線でノイズがはいる

→ヒンジ動かすとなくなります

・再起動時、ファンが暴走し落ちることが多いです

・再起動後、Windowsを読み込まないことがあります

特に熱が高い時に現れる現象

・GTX、Wifi、Bluetoothを認識しないことが多いです



別ディスプレイにつないで使用してました。

バッテリーも持ちません。初期化しています。



知識のある方、レストア、部品取り用にどうぞ。



■スペック

CPU Intel Core i7 4720HQ

GPU Geforce GTX970M

RAM 32GB

SSD 240GB

HDD 500GB

OS Windows 11



OS...Windows11 Home

CPU...Intel Core i7

メモリ...32GB

その他特徴...ジャンク 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: マウスコンピューター