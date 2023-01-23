『極美品 アンテプリマ ANTEPRIMA トート バッグ ポーチ付き【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 17時 33分に出品され03月21日 17時 33分に終了予定です。即決価格は17,850円に設定されています。現在213件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年購入 アンテプリマ ANTEPRIMA トート バッグ ポーチ付き です。

商品状態

特に問題なく非常に綺麗です

サイズ

縦2６㎝。横４０㎝。マチ1１㎝ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アンテプリマ

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レディース

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トート バッグ ポーチ付き