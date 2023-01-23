『TaylorMade STEALTH 5番ウッド 18度 NXブルー６S【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 11時 05分に出品され03月29日 11時 05分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在272件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドとモデル】

TaylorMadeのSTEALTHは、最新のテクノロジーを駆使したフェアウェイウッドです。特に、TWIST FACE技術により、ミスヒット時の方向性が向上しています。



【性能】

18度のロフト角を持つ5番ウッドは、距離と精度を両立させる設計です。高い打ち出し角と低スピンを実現し、飛距離を最大化します。



【状態】

全体的に良好な状態すが、使用による当たり傷はあります。すぐにプレーに使用できます。



- ブランド: TaylorMade

- モデル名: STEALTH

- ロフト角: 18度

- 番手: 5

- テクノロジー: TWIST FACE

- 状態: 良好



クラブ長さ(インチ):42

バランス:D1.5

キックポイント:中



ヘッドカバーはありません。



ご覧いただきありがとうございます。

どうぞ宜しくお願いいたします。



シリーズ···STEALTH



シリーズ···STEALTH



ロフト角···18



番手···5W 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: テーラーメイド