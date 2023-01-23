『♡新品未使用品♡Galaxy Buds3【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 10時 16分に出品され03月05日 10時 16分に終了予定です。即決価格は11,400円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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(以前トラブルが御座いました為)

・即購入OK

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2024年7月発売&購入品です!!

新品未開封品です(*^^*)





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※すり替え防止の為返品受け付けておりませんのでご了承ください。

※素人検品・保管の為、お店のような品質を求められる方や神経質な方はご遠慮下さい。

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