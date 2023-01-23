『メンズ右利き初心者用 ブリヂストン ツアーステージ ゴルフセット K-1906【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月22日 05時 27分に出品され04月22日 05時 27分に終了予定です。即決価格は19,110円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値引き交渉は金額提示の上お願い致します。

常識の範囲内で柔軟に対応させて頂きます。

バラ売りや入れ替えなどはお受け出来ません。

状態などクラブにより違いますので、ご確認の上ご購入下さいませ。



【セット内容】



■ドライバー

1番(9.5度)

：BRIDGESTONE/JGR/TourADカーボンシャフト/Flex-S

※グリップに擦り減りあり



■ウッド

5番(18度)

：BRIDGESTONE/JGR/TourADカーボンシャフト/Flex-S

※クラウンにキズ、凹みあり

※グリップに擦り減りあり



■ユーティリティ

3番(19度)

：BRIDGESTONE/JGRN.S.PRO 950GH/スチールシャフト/Flex-S



【状態】

ヘッド ：細かい使用傷や色剝げなどありますが使用上問題ありません。

シャフト：問題ありません。

グリップ：擦り減りがあります。交換かテーピングをお勧めします。



■アイアン

5.6.7.8.9.P.S

：TOURSTAGE/ViQ/GS85スチールシャフト/Flex-S



【状態】

ヘッド ：細かい使用傷がありますが使用上問題ありません。

シャフト：問題ありません。

グリップ：問題ありません。



■パター

：BRIDGESTONE/PV-2/スチールシャフト



【状態】

ヘッド ：細かい使用傷がありますが使用上問題ありません。

シャフト：問題ありません。

グリップ：問題ありません。



■キャディバッグ

：TOURSTAGE



【状態】

細かい使用傷や汚れ、スレ、皺などあります。

ファスナー開閉は問題ありません。

中古品ですが問題無くお使い頂けます。



以上ゴルフクラブ11本+キャディバッグのセットです。

これからゴルフを始める方にピッタリかと思います。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ツアーステージ