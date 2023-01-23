『【美品✨】【希少✨】プラダ アクセサリーポーチ ハンドバッグ ナイロン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 11時 59分に出品され03月23日 11時 59分に終了予定です。即決価格は18,860円に設定されています。現在260件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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PRADA プラダ バッグ ポーチ ワンショルダーバッグ ショルダーバッグ トートバッグ メンズ レディース レザー 三角プレート ナイロン テスート



【サイズ】

タテ 14.5cm

ヨコ 24cm

マチ 10cm

持ち手高さ 16cm



【カラー】

ブラック



【状態】

全体的に使用感が少なく綺麗な状態です。

詳しくは写真をご覧ください。気になる事がありましたら気軽にコメントください。



【購入先】

大手リユースショップにて購入。数回使用しましたが、今後使う予定がないので出品致します。



※付属品はありません。



※梱包の際、折り畳んで発送させていただく場合があります。ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品✨】【希少✨】プラダ アクセサリーポーチ ハンドバッグ ナイロン