『新品同様 macbook air 16GB 100%【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 04時 26分に出品され04月01日 04時 26分に終了予定です。即決価格は56,100円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体
|商品の状態:
|未使用に近い
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2017 MacBookAir 13インチ バッテリー交換済み
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落札価格56100円
664 入札履歴
終了
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