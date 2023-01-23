『新品同様 macbook air 16GB 100%【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 04時 26分に出品され04月01日 04時 26分に終了予定です。即決価格は56,100円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＊価格固定＊



2024年3月にApple公式ストアで新品購入；

実質1ヶ月程度の使用で、極美品；

傷や汚れなし；箱有り；

アンチグレア保護フィルム貼付済み；



⚫︎商品説明

シリーズ：MacBook Air M1

サイズ：13インチ

最大容量：100%

メモリ：16GB モデル

SSD：256GB

色：スペースグレイ

充電器、ケーブル：未使用、完備 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 未使用に近い