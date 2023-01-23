『90s Dickies 裏サーマル ジップパーカー 紺色 vintageフェード【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 08時 10分に出品され03月14日 08時 10分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◼️商品名◼️



90s Dickies 裏サーマル ジップパーカー 紺色 vintageフェード



◼️カラー◼️



ネイビー



◼️サイズ◼️



実寸はM〜Lくらいのサイズ感になります。



着丈68

肩幅53

身幅60

袖丈55





◼️状態◼️



目立った傷や汚れはありません。

詳しくは画像を参考にしてください。



◼️備考◼️



照明などの関係で実際の色と少し違うように見えることもあります。

中古品ということをご理解ください。

古着特有の匂いがある場合もあります。

何かあれば気軽にお尋ねください。



詳しくはプロフィールを見てください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ディッキーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

Dickies

裏サーマル

ジップパーカー

紺色

vintageフェード