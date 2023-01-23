『Ralph Lauren ラルフローレン メンズ 長袖 シャツ ネイビー L【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 19時 08分に出品され04月06日 19時 08分に終了予定です。即決価格は9,230円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◾︎アイテム◾︎



POLO Ralph Lauren ポロ ラルフローレン

メンズ 長袖 クラシックフィット ワンポイント刺繍

ボタンダウンシャツ CLASSIC FIT



ラルフローレンは2019年より、

全商品を対象に黄色のQRコードを導入しています。

こちらは正式QRコード（黄色）付きの正規品です。



QRコード読み取り後の写真もアップしてます。

ご確認お願いします。



◾︎状態◾︎



タグ付き

未使用



※あくまで一度人の手に渡っている

ものであることをご理解いただける方のみ

ご検討ください。



◾︎カラー◾︎



紺 ネイビー



◾︎サイズ◾︎



L



肩幅 47cm

身幅 58cm

袖丈 65cm

着丈 77cm





素人寸法につき誤差はご了承ください。







※画面上の色と実物の色は

若干違って見える場合もございますが

ご了承下さいませ。







梱包時は、送料を抑えるために

折りたたんで発送いたします。

たたみじわなどが残る場合がありますので、

あらかじめご了承ください。





神経質の方のご購入はお断り致します。

usedにご理解頂ける方のみ

よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Ralph

Lauren

ラルフローレン

メンズ

長袖

シャツ

ネイビー

L