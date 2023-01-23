『90s Old Gap アスレチックスウェット Msize【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 15時 25分に出品され03月28日 15時 25分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちら探している方多いのではないでしょうか。

90sのGapからアスレチックスウェットです。

サイズもＭサイズという多くの人か着用しやすいサイズ、経年変化による色ムラのような雰囲気はありますが大きなダメージはない綺麗な個体です。



古着につき、ノークレームノーリターンでよろしくお願いします。

確認したい事があれば、出来うる限り写真の追加などで対応させて頂きます。



肩幅···57cm

身幅···62cm

袖丈···64cm

着丈···67cm



カラー···パープル



汚れ・破れ・臭いなど···なし



ヴィンテージ

Vintage

アメカジ

ノームコア 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ギャップ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

Old

Gap

アスレチックスウェット Msize