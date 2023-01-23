『HERMESエルメス/トートバッグ/レザートリミング【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 11時 08分に出品され05月01日 11時 08分に終了予定です。即決価格は8,423円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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エルメス トートバッグ レザートリミング



[サイズ] 平置き寸法

縦 約21cm

横 約31cm

マチ 約8cm

以上 素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください！



USEDの為、多少の傷、汚れ、破れ、ほつれ、シワ、色あせなど使用感があります！



詳しくは画像にてご確認よろしくお願いいたします！自宅保管、中古品のため神経質なかたはご遠慮下さい！

コメントなし即購入大歓迎です！

ご不明な点などがございましたら、遠慮なくコメントください(^▽^) お値段交渉のコメントもご遠慮なくお待ちしております！

なお発送は、コンパクトに折りたたみ、圧縮、梱包して発送致します！

#エルメス

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カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ HERMESエルメス/トートバッグ/レザートリミング