『ロイヤルカナン 消化器サポート低脂肪 小型犬用S【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 20時 29分に出品され03月20日 20時 29分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 U^ェ^U

★3kg

★賞味期限→2025/10/19



☑️パッケージには購入時からや梱包時にできる折れ線・シワ・キズ等あります。

気にされる方は動物病院で直接見て

納得できた物を購入して下さい。



☑️段ボールに直接入れます。



☑️発送する日によってゆうゆう便⇔らくらく便に変更あり、どちらかで発送します。



☑️申し訳ありませんが専用・取り置き・お値下げは対応しておりません。プロフにも記載しておりますがコメント頂いてもお返事致しませんのでご理解頂きお控え下さい。



以上をご了承頂ける方に宜しくお願い致します！ 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ドッグフード 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロイヤルカナン