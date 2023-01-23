『ELMO エルモ キャットフード アダルトインドア ペットフード【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 19時 20分に出品され03月11日 19時 20分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定期購買しているのですが我が家の猫は食べず余ってしまう為出品します。





【セット内容】

2kg × 6

400g × 3

━━━━━━━

合計 13.2kg





※全て未開封です。





【賞味期限】

●一番早いもの

2025年7月9日(画像2枚目)



●1番遅いもの

2025年11月30日(画像4枚目)







ELMOはイタリアで研究した栄養豊富・高品質なフードで

健康をサポートするフードです。



体内では合成できない必須アミノ酸とタンパク質との

バランスを調整することで、消化や吸収に配慮。

運動量の少ない室内猫の理想的な栄養バランスで

健康をサポートします。



【インドア】

鶏肉を主な原材料とし、体内では合成できない必須アミノ酸とタンパク質とのバランスを調整することで、消化や吸収に配慮。 運動量の少ない室内猫の理想的な栄養バランスで健康をサポートします。



○胃や腸で水分を吸収して大きくふくらみ満腹感を与える、 不溶性食物繊維を配合 。

○コレステロールを減らす作用のあるリノール酸やオレイン酸を配合 。

○美しい毛艶や健康な皮膚を保つ必須脂肪酸であるオメガ6を8.5%・オメガ3を1%配合。

ペットフードの種類···総合栄養食

ペットの種類···猫

ペットフードの形状···ドライタイプ 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>猫用品>>>キャットフード 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルモ