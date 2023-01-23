『【未使用級】ヨーコチャン ミニ スクエアバッグ ハンド レザー フォーマル 黒【お歳暮】』はヤフオクでから04月13日 08時 10分に出品され04月13日 08時 10分に終了予定です。即決価格は38,259円に設定されています。現在305件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★★★★★★★★★★★★



☆ご覧頂き有難うございます☆



【古物商取得済み】

愛知県公安委員会 第541032001300号



※鑑定済みの正規品のみ販売しております！



他にもブランドバッグや財布、アパレルなど

沢山出品しています♫

↓こちらから飛べるので是非見て行ってください



#Modaallamodaのブランド部屋



★★★★★★★★★★★★



○ブランド

YOKO CHAN

ヨーコチャン



○モデル名



○型番



○製造番号



○アイテム

ハンドバッグ

ミニスクエアバッグ

フォーマル

冠婚葬祭

カウレザー 牛革

レディース

定番人気

定価137,500円

現行



○購入元

大手ブランド買取店

ストアのオークション（鑑定済み）



○サイズ

タテ 21cm

ヨコ 24.5cm

マチ 9.5cm

ハンドル 10cm

ショルダー cm



平置き実寸



○仕様

外側

内側 オープンポケット×1



○状態

目立った傷や汚れ無くまだまだお使いになれます。



○カラー

ブラック 黒



○素材

レザー 革



○付属品

なし



○お願い

素人検品の為、まれに見落としが御座います。

不備など御座いましたら『受取評価前』に御一報お願い致します。

また、お写真のハンガー等の小物は付属致しませんので予めご了承下さい。



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



［管理番号］F_456_202411128250KD_B



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ヨーコチャン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【未使用級】ヨーコチャン

ミニ

スクエアバッグ

ハンド

レザー

フォーマル

黒