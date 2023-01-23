『【美品 鑑定済】TODS ハンドバッグ 2way マイクロT タイムレス【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 05時 11分に出品され04月12日 05時 11分に終了予定です。即決価格は45,745円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※すべてのアイテムにすり替え防止対策実施済み

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■アイテム

TODS トッズ

マイクロT タイムレス

ハンドバッグ ショルダーバッグ 2way

半月 ハーフムーン

肩がけ 肩掛け 斜めがけ 斜め掛け

クロスボディー

レディース



付属品

ストラップ



#サトルアイテム

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※袋や小物は撮影用ですので、付属されません。



■サイズ

タテ21cm

ヨコ25cm

マチ11cm

ハンドル高さ16cm

（ハンドル高さ調節可能）

ショルダー長さ90cm

（ショルダー長さ調節可能）



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



■状態

美品です

目立った傷や汚れなくまだまだお使いできます。

詳細は写真にてご確認ください。



■カラー

ホワイト



■素材

オールレザー 本革



■購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品



■配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



■返品

大手リユース店舗の真贋及び当店でも真贋確認しております。万が一偽物でしたら返品受け付けます。

是非「あんしん鑑定」もご利用下さい。

高額商品にはすり替え防止タグをつけておりますので、防止タグ外されたものは返品受付できかねますのでご了承下さい。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トッズ

カテゴリ ファッション

レディース

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