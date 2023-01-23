『THE ANTHOLOGY TRUCKER JACKET【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 02時 13分に出品され04月20日 02時 13分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。かわしまたかひろさんが紹介されていた、アンソロジーのナイロントラッカージャケットです。かわしまたかひろさんはブラックを着用されていますが、こちらのグレーもワーク感ありシブいです。

1.2回しか着用する機会がなく断捨離の為に出店致します。よろしければいかがでしょうか？



以下サイトからの引用です。



THE ANTHOLOGY

2024 EXCLUSIVE

TRUCKER JACKET



COLOR: CHARCOAL GREY

SIZE：L

LARGE

肩幅：54cm

身幅：64cm

裾幅 : 56cm

着丈：66cm

袖丈：61.5cm

裄丈 : 88.5cm



QUALITY : NYLON 100%



購入PRICE : ¥32,000+tax＝¥35,200 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

ANTHOLOGY

TRUCKER

JACKET