『新品未使用 FREAKS STORE +phenix ゴアテックス ダウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 09時 48分に出品され04月06日 09時 48分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プラスフェニックス Plus Phenix

フリークスストア 別注 ゴアテックス ダウンジャケット



Plus Phenix 23AW 別注 GORE-TEX DOWN LEVEL7



レベル7 LEVEL7



サイズM



カラー ホワイト



2023年11月に購入した今季のモデルです

タグは切ってしまいしたが外での着用はしていない

未使用品となります



生地にゴアテックスインフィニウムを採用しているため

温かさもありつつ

ミリタリーデザインらしいかっこよさも備えた一着となってます



フードは収納することもできるので

お好みに合わせて

スタンドカラーのダウンとしても使うことができます



肩幅···52cm

身幅···65cm

袖丈···64cm

着丈···78cm



素材(詰め物)···ダウン,フェザー



種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)



定価 41,800円



以下公式サイトからの引用です



2023 Fall&Winter item



セレクトショップFREAKS STOREが造る、GORE-TEX INFINIUM仕様の『LEVEL7』が遂に登場



●ECWCS LEVEL7をベースにアレンジ

●ヴィンテージの実物を踏襲しながら袖周りやフロントのディテールをアップデート

●袖に入るGORE‐TEXロゴが都会的なルックスと程よいギア感を演出

●軽量でドライタッチな70デニールナイロン・平織の表地を採用したこのGORE-TEX INFINIUMプロダクトは高い防風性と優れた透湿性

●本製品は環境負荷の低減を考慮したPFC-FREE撥水剤を採用

●ダウン90% フェザー10% 700フィルパワー

●昨年も好評だった、シリーズを代表するアイテム



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品未使用 FREAKS

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ゴアテックス

ダウン