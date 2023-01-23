『ノースフェイスダウン ヌプシ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月05日 11時 02分に出品され05月05日 11時 02分に終了予定です。即決価格は9,594円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイスヌプシダウン グレーに近い濃いグリーンMサイズになります。クリーニング済です。

肩幅55

身幅60

着丈67

素人採寸なので誤差はご容赦ください。

袖に700の刺繍が有るタイプです。左袖肩から袖先と左脇に色褪せあります。その他多少色褪せ小傷汚れあり使用感あります。写真で確認お願いします。

ビンテージ古着に理解ある方、十分検討のうえ購入お願いします。



ノースフェイスヌプシ

ノースフェイスダウン

ノースフェイスヌプシダウン

ダウンジャケット

THE NORTH FACE 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイスダウン ヌプシ