『【送料込み 自動製氷可能 清掃済】National 冷蔵庫 365L 2007年【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月10日 20時 36分に出品され04月10日 20時 36分に終了予定です。即決価格は12,935円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ひとり暮らし用で使用。美品です。掃除しました。

製氷機能の動作確認済です(2枚目の写真参照)

【高効率の冷却システム】

このNational製冷蔵庫は、R600a冷媒を使用しており、エネルギー効率が高く、環境にも配慮されています。



【大容量で便利】

365リットルの大容量を持ち、食材や飲料をたっぷり収納できます。家族向けに最適です。



【コンパクトなデザイン】

幅590mm、奥行630mm、高さ1798mmのコンパクトなサイズで、限られたスペースにもフィットします。



- ブランド: National

- 型番: NR-C376M-H

- 容量: 365 L

- 冷媒: R600a

- 年式: 2007年

- 電源: 100V

- 消費電力: 55 W

- サイズ: 幅 590mm, 奥行 630mm, 高さ 1798mm



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>冷蔵庫・冷凍庫 商品の状態: 目立った傷や汚れなし