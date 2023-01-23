『レア 公式 ジョーカー Tシャツ ダークナイト S ムービーT 古着 ビンテージ【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 21時 24分に出品され05月02日 21時 24分に終了予定です。即決価格は12,987円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆ブランド

THE DARK KNIGHT ダークナイト

映画

◆アイテム

ジョーカー Tシャツ ムービーT



◆カラー

黒 ブラック



◆サイズ表記

S



◆平置き採寸(cm)

着丈 64

肩幅 43

身幅 43

袖丈 17

※素人の採寸です。多少の誤差はご容赦下さい。





◆素材

コットン





◆コンディション

【C】タグほつれ

A : 新品またはダメージや使用感がほぼない商品

B : 目立つ傷や汚れなどがあまりない商品

C : 使用感があり、傷や汚れがある商品

D : ダメージ商品







◆ご理解いただきたいこと

．古着の性質上、ノークレームノーリターンでお願い致します。

．あくまでも古着なので、状態に敏感な方のご購入はお控えください。

，実物と写真では色味に若干の誤差が生じる場合があります。

，古着特有のダメージ、汚れ等ある場合がございますが、それらを含めた商品価値として判断しております。





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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ レア 公式 ジョーカー Tシャツ ダークナイト S ムービーT 古着 ビンテージ