『デッドストック 80s フランス軍 M64パーカー 86C ライナー付き【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 17時 14分に出品され03月12日 17時 14分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

・デッドストック フランス軍m64パーカー



フルセット ライナー付き



【商品説明】

・フランス軍のm64パーカー



【素材】

・コットン



【カラー】

・オリーブ



【表記サイズ】

・86C



シェルが1984年 ライナー1986年



【採寸表】

着丈 約90cm (後中心襟の付け根〜裾)



身幅 約68cm(脇下〜脇下)



裄丈 約78cm(肩〜袖先)



※全て平置きの状態で採寸しています。

多少の誤差はご容赦ください。





【ご注意ください！】

未使用のデッドストック品と表記があっても

長期間倉庫で保管されていたものになります。

細かな汚れ、ほつれなどある場合がございますが

商品の特性として予めご了承くださいませ。

画像をできる限りアップロードしていますので画像で判断願います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ミリタリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ デッドストック



80s

フランス軍 M64パーカー 86C



ライナー付き