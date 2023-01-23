『美品◆LANVIN クラシック ウール チェスターコート ロング オーバーサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 18時 53分に出品され03月24日 18時 53分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます✨

即購入大歓迎です✨



◯商品説明

LANVIN CLASSIQUE ランバンクラシック

ウールチェスターコートです。

上質なウールの生地感が滑らかで柔らかく、着心地の良いコートです。



ロングコート チェスターコート

オーバーサイズ 高級感



◯サイズ

身幅 56cm

袖丈 襟元センターより83cm

着丈 124cm



平置きで採寸しています。

素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。



◯素

表地

ウール100％



裏地

ポリエステル

キュプラ



◯状態

主観になりますが目立った傷や汚れはなく、まだまだたくさん御愛用いただけます。



自宅保管しておりますので、中古品にご理解下さる方にお譲りしたいです。



◯カラー

グレー 灰



なるべく実物に近いように撮影しておりますが素人撮影のため実際のお色味と多少異なる場合がございます。

※着画はお断り致します。



◯梱包・発送について

簡易包装で2〜3日以内に発送致します。

多少畳みシワがつくと思いますが、ご理解の程宜しくお願い致します。



仕事の都合で発送が遅れる場合がございますが、ご理解の程宜しくお願い致します。



らくらくメルカリ便とゆうゆうメルカリ便を

こちらで切り替える事がございますので、ご都合の悪い方は購入時にコメントにてお知らせください。



◯購入先

国内大手買取店



その他注意事項についてはプロフィールをご確認下さいますよう宜しくお願い致します。





カラー···グレー

着丈···ロング 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ランバン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品◆LANVIN

クラシック ウール チェスターコート ロング オーバーサイズ