『SHOKZ OpenComm 2 骨伝導イヤホン【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 19時 59分に出品され04月27日 19時 59分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらのサイトでほぼ新品と同様で購入し、

3回程度使用しましたが、私には合わなかったので出品します。



【製品概要】

SHOKZのOpenComm 2は、骨伝導技術を採用したBluetoothイヤホンです。周囲の音を聞きながら、クリアな音質を提供します。



【特徴】

このモデルは、長時間の使用にも適した快適なフィット感を持ち、通話や音楽を高品質で楽しむことができます。特に、オフィスや外出先での使用に最適です。



【付属品】

充電ケーブルと収納ケースが付属しており、持ち運びにも便利です。



- ブランド: SHOKZ

- モデル名: OpenComm 2

- タイプ: 骨伝導イヤホン

- 接続方式: Bluetooth

- 製造国: 中国

- 型番: C110

- シリアル番号: C1104050136933



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シリーズ...OPEN COMM2 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ショックス