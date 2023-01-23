『オンリリ Onlili グレーの文字入り陶器 レア【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 23時 01分に出品され03月24日 23時 01分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在667件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 大人気商品でしたが製造していないようで、

レアな加湿器です。



※1枚目の画像のみ、販売元画像です。



部屋の暗さからか青っぽく見えますがグレーです。



カバーは陶器製のため重みがあります、



陶器製カバーのヒビや色味ムラや、凹凸などはもともとのデザインですのでご理解いただける方へお勧めです。



冬以外はカバーだけお部屋に飾りインテリアとしても楽しめます。



コンセント入れるた様子は画像6でご確認下さい！



高さは画像からご確認ください。



商品のためカルキついてます。こちらも画像よりご確認ください！ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし