『イタリア製 リバーシブルコート【2024年最新】 』はヤフオクでから04月28日 07時 30分に出品され04月28日 07時 30分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に購入。3回使用後クローゼットに保管しておりました。リバーシブルになっているのでコーディネートしやすく、暖かく軽るいので着やすいです。



サイズ 44(XL)

肩幅45胸囲56丈89

素材 ウール、モヘア、レーヨン他

色 ブラウン、ブルー、パープル



検品の為、見落としがあるかもしれません。

あくまでも中古品になるのでご理解の程よろ

しくお願い致しす。

購入後の返金、返品、キャンセルはお受け出来ません。



【ユニークなデザイン】

このコートは、青紫色と茶色の美しいグラデーションが特徴で、光沢のある仕上げが魅力的です。大きな襟と黒いボタンが、エレガントな印象を与えます。



【素材と質感】

光沢のある素材は、視覚的なインパクトを持ち、特別な場面にも適しています。不規則な模様とテクスチャが、他にはない個性的なスタイルを演出します。



【スタイルと用途】

このチェスターコートは、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。特に秋冬のコーディネートに最適です。



- 色: 青紫色と茶色のグラデーション

- 素材: 光沢のある仕上げ

- ボタン: 黒いボタン

- 襟のデザイン: 大きな襟

- 模様: 不規則な模様とテクスチャ

- スタイル: チェスターコート



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ イタリア製 リバーシブルコート