『Theory セオリー ゴートスキン やぎ革 現行タグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 23時 23分に出品され04月02日 23時 23分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セオリーのレザージャケットになります。

柔らかなレザーでやぎ革を使用しています。

タグが現行の物になっています。

目立つ傷などはないとおまいます。

ゆったり目に着れるデザインです。



サイズ

着丈約65

肩幅約46

身幅約52

袖丈約60









カラー...ブラウン



レザー素材...羊革(シープスキン/ラムスキン) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: セオリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Theory セオリー ゴートスキン やぎ革 現行タグ