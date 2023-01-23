『正規18SS OFF-WHITE オフホワイト モナリザ パーカー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 03時 25分に出品され03月24日 03時 25分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在922件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 正規18SS OFF-WHITE オフホワイト モナリザ パーカー



人気のモナリザパーカーになります。



当時数回着用でモナリザの部分が少しひび割れていますが、他に目立ったシミや破れなどはございませんが、素人目なのでご了承下さい。



サイズは人気のSです。



身幅60着丈71袖丈 70※素人採寸です

USサイズなのでSサイズでも大きいです。



これからの季節にいかがでしょうか？



Off-White

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OFF WHITE

オフホワイト

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SSENSE 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: オフホワイト

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 正規18SS

OFF-WHITE

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モナリザ

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