『ギャザーペプラムデニムジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 02時 37分に出品され05月01日 02時 37分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【サイズ】

Mサイズで、着丈68cm、袖丈53cm、肩幅55cm、胸囲100cmと、リラックスしたフィット感を提供します。



- 色: デニムブルー

- スタイル: カジュアル

- デザイン: ウエスト切替え

- サイズ: M

- 着丈: 68cm

- 袖丈: 53cm

- 肩幅: 55cm

- 胸囲: 100cm



オンラインで在庫なしの人気商品です。

新品未着用のタグ付きです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: プロズヴェール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ギャザーペプラムデニムジャケット