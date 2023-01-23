『SALE中！アンタイトル ダウンコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 04時 10分に出品され03月29日 04時 10分に終了予定です。即決価格は11,699円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 4〜5万円くらいで阪急百貨店購入し2.3度着て自宅保管しておりました。

目立つような汚れ等はありませんが、多少の毛羽立ちあるかもしれません。



ダッフルコートのようなデザインでダウンが暖かいアウターです。

ダウン90フェザー10なので暖かいです！



平置き採寸で

着丈 約84㎝

身幅 約55.5㎝



大人の服、多数出品予定です。

複数ご購入でお値下げ頑張らせていただきます！

#マロン大人服 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アンタイトル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ SALE中！アンタイトル ダウンコート