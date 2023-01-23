『【新品・未使用】メンズ レザー トートバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 00時 26分に出品され04月02日 00時 26分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質なレザー】

本革(牛革)で1つ1つ制作しています。



【シンプルなトートバッグ】

A4サイズも、ノートパソコンも入るサイズです。

ビジネスシーンはもちろん、スタイリッシュな格好にも似合います。



【内ポケット】

2つの内ポケットがあります。

※写真4枚目、丸で囲ってある部分



- 色: 黒

- 素材: レザー(本革)

- スタイル: トートバッグ



※数年前に購入して、使っていなかったものです。

※自宅保存のため、細かい点が気になる方は購入をお控えください。



#レザーバック#トートバッグ#レザートート#レザートートバッグ#本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【新品・未使用】メンズ

レザー

トートバッグ