『【正規品】F.C.R.B. × NIKE ダウン ジャケット マウンテンパーカー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 00時 34分に出品され03月24日 00時 34分に終了予定です。即決価格は12,300円に設定されています。現在24件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #マルツタ商店 #マルツタ商店アウター

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※正規品でナイキ・ジャパンの商品です。

ナイキ × ブリストル のダウンジャケットです。



年代ものですが、希少なナイキとのコラボレーションです。古着屋やメルカリではほとんど販売していない非常に手に入りにくい商品です。



左胸にBRISTOL のワッペン、右袖にナイキの刺繍あります。



フェザーが入っているので防寒性、保温性があります。



便利なフード付きで、フードは取り外し可能です。



Wジップ仕様でシルエットが変えられます。



オーバーサイズなのでより多くのかたに着用していただけます。



※古着でなおかつ年代ものですので、多少の生地の色落ちや使用感はあります。破れやほつれ、目立つ汚れといった使用に支障をきたす決定的なダメージはありません。



カラー グリーン



素材

表地 ナイロン 100％

裏地 ポリエステル 100％

中綿 ダウン 85％ フェザー 15％



サイズ Ｍ

着丈 約７５cm

肩幅 ラグランの為（袖～肩）約７８cm

身幅 約５８cm

袖丈 約５４cm

※出品者個人による採寸ですので多少の誤差はご了承下さいませ。



中古、古着ですのでご理解ご了承くださいませ。



よろしくお願いいたします(^^)



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ブルゾン コート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: エフシーレアルブリストル

カテゴリ ファッション

メンズ

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