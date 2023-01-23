『bsrabbrt スノーボードウェア【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 10時 16分に出品され03月26日 10時 16分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 23/24 bsrabbrt

PP WIDE JOGGER PANT

XXL



NIKWAX にて洗濯＋撥水加工済

1シーズン使用したものになります。



パンツの表面に若干の汚れあり。

（写真5枚目）

NIKWAX加工時に撥水剤による若干の白汚れあり。

（使用してると落ちてくると思います）



写真6枚目のジャケットも出品中です。

ジャケットと同時購入の場合は1度ご相談ください。

お値引きさせていただきます。





ご了承の上購入ください。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ビエスラビット