『2.5インチ 500GB 640GB 750GB HDD 合計25個セット！【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 07時 54分に出品され04月06日 07時 54分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>内蔵型ハードディスクドライブ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
HDD 8TB 正常判定 電源投入回数24回
¥ 10530
WesternDigital 3.5インチHDD 6TB WD60EZAZ-RT
¥ 8580
HITACHI DESKSTAR 7200RPM 64MB SATA3
¥ 8580
ジャンク品 Seagate Exos X18 3.5インチ 12TB内蔵HDD
¥ 11700
Seagate Barracuda 6TB 内蔵型HDD 使用時間短い
¥ 7800
6TB Seagate BarraCuda HDD ハードディスク
¥ 8190
【新品未使用】WESTERN DIGITAL 4TB HDD 3.5インチ
¥ 7956
WESTERN DIGITAL 3.5インチHDD 6TB（2本）
¥ 10400
新品 400GB SAS SSD 2.5 HPE 3PAR N9Y06B
¥ 16830
使用時間６４７H SEAGATE ８TB ST8000DM004
¥ 10764
最終版、定時処理なし_UGA NEXT ( N10) HDD_2.5inch
¥ 8580
Seagate IronWolf NAS 3.5 8TB 新品未開封 HDD
¥ 10500
Western Digital 6TB 内蔵型HDD WD60EAAZ
¥ 8424
Seagate IronWolf Pro 3.5 16TB 内蔵HDD 新品
¥ 23460
Elgato Game Capture HD60 X
¥ 11213
★ 14TB ★ Western Digital HDD DC HCS530
¥ 12675
【新品】東芝 3.5インチ 内蔵HDD 16TB MN08ACA16T
¥ 17748
Seagate ST18000NM003D 18TB 3.5インチHDD 中古
¥ 11700
落札価格10842円
315 入札履歴
終了
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