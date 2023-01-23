『2.5インチ 500GB 640GB 750GB HDD 合計25個セット！【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 07時 54分に出品され04月06日 07時 54分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2.5インチ 500GB 640GB 750GB HDD 合計25個セット！



500GB 15個

640GB 4個

750GB 6個



消去後にCrystal disk infoにて正常判定まで確認。



その他の検査は行っておりませんので、OSインストール時に正常動作しないものもある可能性がございます。また技術的サポートは出来ませんのでご了承ください。



個数が多いため検査後状態が悪くなる部品も出てくる可能性がございますのでジャンク品として販売致します。



⭐︎こちらの商品は【ジャンク品】になりますので、どのような場合でも動作保証はございません。

記載されていない不具合がある場合もございます。

部品取り用途やご自身で対処できる方ご購入お願いします。返品等は受け付けておりませんのでご了承ください。



#ハードディスク

#ノートパソコン

#HDD 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>内蔵型ハードディスクドライブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし