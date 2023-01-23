『Supreme × Nike SB Dunk Low OG Gold Stars【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 09時 32分に出品され03月24日 09時 32分に終了予定です。即決価格は31,263円に設定されています。現在348件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品名: Supreme × Nike SB Dunk Low OG QS Gold Stars "White/Hyper Blue"シュプリーム × ナイキ SB ダンク ロー OG QS ゴールドスターズ "ホワイト/ハイパー ブルー"



サイズ:27cm

状態:未使用タグ付き



シュプリームとナイキコラボのダンクsbになります。

未使用タグ付きになりますが写真の通り左足の青色の爪先部分にカケがございます。

付属:シューレース Supremeタグ 黒タグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 27cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Supreme

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