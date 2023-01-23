『【Uenui】many ribbon jacket グレー【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 07時 36分に出品され03月22日 07時 36分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在935件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メニーリボンジャケット



定価12000円(税込)で購入いたしました。



今期トレンドのたくさんの小ぶりなリボンが目を惹くテーラードジャケット。

リボンは取り外しが可能となっており、前や後ろなどお好みの部分に付けることができます。

気分やコーディネートに合わせて様々な雰囲気をお楽しみいただける万能なジャケット。

ストライプ柄のポケット部分がポイントになっており可愛くなりすぎないデザインに。

ダブルボタンのベーシックな形ですのでインナーやボトムスを選ばず何にでも合わせやすいリボンアイテムです。

秋から春までロングシーズンご着用いただけるジャケット。



付属のリボンお付けします。(黒4、ピンク4)



首元の部分に白い擦り傷のようなものがございますが着用ると一切目立たないものです。ご理解いただける方のご購入をよろしくお願いいたします<(_ _)>



お値下げは受け付けておりません。

フォロー割はございますのでよろしければプロフィールのフォロー割という項目をご覧下さいませ︎︎☺︎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【Uenui】many

ribbon

jacket

グレー