『コムデギャルソンシャツ ウール 切り替え ニット カーディガン ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 13時 11分に出品され03月06日 13時 11分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在788件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COMME des GARCONS SHIRT (コムデギャルソンシャツ) ウール 切り替え ニット カーディガン ブラック



ウールとポリエステルの切替がコムデギャルソンらしいカーディガンです。

着用回数は3回ほどですが、1度洗濯した為縮みが生じています。サイズをご確認の上、ご購入お願いいたします。



サイズ：XL（着丈64 身幅54）

カラー：ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ コムデギャルソンシャツ

ウール

切り替え

ニット

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ブラック