『Angelic Pretty★Sherbetプルオーバー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 13時 47分に出品され03月19日 13時 47分に終了予定です。即決価格は10,855円に設定されています。現在324件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年アンジェリックプリティ実店舗で購入し一度着用した後、保管しておりました。

つけ襟は取り外し可能です★



・着丈：約45cm

・バスト：約120cm

・ウエスト：約120cm

・肩幅：約64cm

・袖丈：約57cm

・袖幅：約52㎝

・袖口：約22～30cm(リブ)



[素材]

表地：裏毛(綿100%)

別地：デシン(ポリエステル100%)



カラー···ピンク



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#AngelicPretty 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アンジェリックプリティ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ Angelic

Pretty★Sherbetプルオーバー