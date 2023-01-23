『herlipto ツイードミニドレス【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 11時 07分に出品され04月02日 11時 07分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Gabriel Tweed Mini Dress - black / S

Color : black

Size : S

定価24,000



herlipto

ミニワンピース

ミニドレス

ツイード

フェミニン



去年通販で購入しました

一度しか着用してない美品です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ハーリップトゥ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ herlipto

ツイードミニドレス