『LG UltraWide 34 モニター【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 02時 37分に出品され03月18日 02時 37分に終了予定です。即決価格は22,000円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LGの34インチワイドモニターです。

元値99,450円34WP85CN-B

2022年6月に新品購入し、一ヶ月程度使用しましたが、

自分には湾曲が合わなかったので使用せずに保管しておりました。

美品かと思いますがあくまで中古品ですのでご了承下さい。

写真に写っているものが全てです。

即購入で大丈夫ですので、

大事に使って頂ける方ご購入お願いいたします。



製品仕様

IPSパネル

34インチ湾曲モニター

3440 × 1440解像度

300 cd/m²

曲率1900R

応答速度5ms

最大リフレッシュレート75Hz



モニタサイズ···30インチ～



表面処理···ノングレア(非光沢) 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし