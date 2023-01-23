『【極美品】CORONA CD-S6323 23年式 衣類乾燥除湿機【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 06時 28分に出品され04月06日 06時 28分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【極美品】



CORONA CD-S6323 23年式 衣類乾燥除湿機



23年10月に購入し数回使用して暗所にて保管しておりました。

引っ越しに伴い不要になりましたので出品致します。



通電確認と数十分の動作テスト行っております！

異常なく動作致しました！



【発送】



送料は全国一律無料となります。

発送の際はプチプチ等で梱包を行い発送致します！



【注意事項】



本体目立つ傷なく綺麗な部類となりますが

あくまで中古品となります。

複数枚写真を掲載しておりますので、ご閲覧の上ご購入下さい。



※ご購入検討時に希望金額のコメントも受け付けておりますのでお気軽にご連絡下さい。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>除湿機・乾燥機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コロナ