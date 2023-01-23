『赤と黄色のストライプ シューズ 大道芸 ピエロ 25.5cm【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 18時 46分に出品され03月30日 18時 46分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在86件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|25.5cm
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落札価格8424円
86 入札履歴
終了
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