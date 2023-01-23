『赤と黄色のストライプ シューズ 大道芸 ピエロ 25.5cm【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 18時 46分に出品され03月30日 18時 46分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在86件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 インパクト大のシューズ✨



大道芸、催し物などに活用いただけます✨



コスプレにも楽しめます！



【ユニークなデザイン】

このシューズは赤と黄色のストライプが特徴で、カーニバルやコスプレに最適です。



【特別な装飾】

赤いボールが靴紐に付いており、視覚的なインパクトを与えます。



【サイズ】

およそ25.5cm

足の幅は狭めです。



【快適な履き心地】

合成皮革の素材を使用しており、軽量で履きやすいデザインです。



- 色: 赤と黄色のストライプ

- デザイン: クラウンシューズスタイル

- 装飾: 赤いボール付きの靴

- 素材: 合成皮革

- 内側の色: 白

- 靴紐の色: 緑



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 25.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 赤と黄色のストライプ

シューズ

大道芸

ピエロ

25.5cm