『Behringer B1200D-PRO 12インチサブウーファー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 11時 34分に出品され03月15日 11時 34分に終了予定です。即決価格は22,500円に設定されています。現在571件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高性能サブウーファー】

BehringerのEUROLIVE B1200D-PROは、12インチの高性能アクティブサブウーファーで、迫力ある低音を提供します。



【多彩な接続オプション】

XLR入力および出力端子を備えており、他のオーディオ機器との接続が簡単です。内蔵のステレオクロスオーバーにより、音質を最適化します。



【パワフルなパフォーマンス】

このサブウーファーは、PAシステムに最適で、ライブパフォーマンスやイベントでの使用に適しています。



- モデル: B1200D-PRO

- ブランド: Behringer

- タイプ: アクティブサブウーファー

- スピーカーサイズ: 12インチ

- 入力端子: XLR

- 出力端子: XLR

- クロスオーバー: 内蔵ステレオクロスオーバー

- 電源: AC



ご覧いただきありがとうございます。



こちらはま3ヶ月ほど前に購入したものです。家庭で小音量で、使用しておりました。

お値下げは考えておりません。

何かご質問等ございましたらお気軽にお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>配信機器・PA機器・レコーディング機器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし