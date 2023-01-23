『【Ⓜ︎様専用】 ネームボード ハングルボード 文字パネル 応援ボード【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 10時 55分に出品され03月27日 10時 55分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ♥ペンサボード♥ 1枚



①【作成するハングル&その意味】

SEVENTEEN

지금까지도 앞으로도 쭉 사랑해

(今までもこれからもずっと愛してる)





【SEVENTEEN】

文字→パステルブルー・カッティングB

【지금까지도 앞으로도 쭉 사랑해】

文字→チェリーピンク・カッティングB



フチ１⇢なし

フチ２⇢なし

最後のフチ⇢黒・画用紙



②K



③ボード



④A4



⑤キャラクターなし



⑥装飾なし



⑦文字裏補強あり



⑧〜11/27着



⑨福岡



⑩11/29使用



⑪速達にする



⑫追跡番号希望しない



⑬〜3,500円



⑭即日



⑮購入前にイメージ画像確認する

✱＋500円

イメージ画像作成後のキャンセルの場合は

サンプルとして使用させて頂きます。



⑯サンプルとして使用

NG(＋300円)



⑰注意事項はご確認済みでしょうか？

パスワード4桁→⭕



















ハングル文字

うちわ屋さん

ペンサうちわ

ファンサうちわ

型紙...その他型紙 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用