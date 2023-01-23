『【絶版・レア】 Fender Japan AJB MBK ジャズベース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 12時 14分に出品され03月18日 12時 14分に終了予定です。即決価格は52,500円に設定されています。現在915件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆商品説明◆

Fender Japan AJB MBK（マッドブラック） ジャズベース

2006〜2008年製



◆商品状態◆

※動作確認済※

全体的に非常に綺麗な状態で目立つ傷もございません。

ピックガードには多少擦り傷がございます。

ネックも基本的にはストレートだと思います。

その他、目に見えない細かな傷はご了承ください。

あくまで中古品ですのでご理解の上ご購入下さい。

状態はあくまで主観の為、ご了承ください。

神経質な方のご購入はご遠慮ください。



◆付属品◆

純正ケース、当時の保証書





♦︎♦︎♦︎注意事項♦︎♦︎♦︎

♦︎配送事故等による商品の紛失や破損の責任は負い兼ねます。

♦︎ご購入後のキャンセルはお控え下さい。

♦︎神経質な方や細かい事を気にされる方のご購入（または入札）または購入後のご質問はご遠慮願います。

♦︎必ず購入前に付属品の有無等を確認した上でのご購入を（双方トラブル防止の観点から）宜しくお願い致します。





◆検索用◆

BLACK

限定カラー

マットブラック

艶消し

つや消し

jazz bass

フェンダージャパン

Crafted in Japan

Made in Japan

ダイナ製

ダイナ組み込み

フジゲン製

Aerodyne

生産終了

絶版

希少 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンダージャパン