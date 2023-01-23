『【絶版・レア】 Fender Japan AJB MBK ジャズベース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 12時 14分に出品され03月18日 12時 14分に終了予定です。即決価格は52,500円に設定されています。現在915件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|フェンダージャパン
EWS Tri-logic Bass Preamp 3
¥ 10920
FREEDOM CGR / RHINO4 ベース ジャズベース
¥ 154000
【タイ様専用】
¥ 22000
F&C Anboy VFB-55 フジゲン ベース
¥ 17600
ESP STREAM-Miku-Custom 初音ミク15周 完全限定39本
¥ 1057777
Red house ベース セミハードケース 純正
¥ 9750
Xotic Effects Bass BB Preamp ベースエフェクター
¥ 9282
最上 遥香様 専用
¥ 90200
Fender Japan JAZZ BASS
¥ 20000
Fender Japan Precision Bass フェンダー ベース
¥ 38720
エピフォンSGベース（EB-0）※ジャンク
¥ 9425
Alpha・Omega Ultra V2 Darkglass
¥ 27540
PHIL JONES BASS BASS CUB PRO BG-120
¥ 29700
GRECO エレキベース 半ジャンク
¥ 9750
Phil Jones Bass Nanobass X4 & 専用キャリーバッグ
¥ 16065
【最終】FREEDOM C.G.R （O.S. Retro Series JB）
¥ 156400
［大阪市内手渡し］ベース ベースアンプ シールド カバー ギタースタンド
¥ 11037
スタインバーガー ベース
¥ 63800
落札価格52500円
915 入札履歴
終了
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