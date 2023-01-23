『EDITCLOTING 80Graphic LS バナナ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 23時 58分に出品され03月14日 23時 58分に終了予定です。即決価格は9,266円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー : バナナ



サイズ : M



※Lサイズもございます。

着丈 69cm

肩幅 62cm

身幅 61cm

袖丈 56cm



素材 : コットン100%



80年代に活躍したアーティストをさりげなく両腕にグラフィックプリントしたロンT。



中肉厚の肌触りのいい天竺生地、袖口はリブが付いています。



カラーはくすんだ黄色と大人っぽい真っ白ではなく生成りカラーの2色。

若干オーバーサイズのサイジングとなっています。



正規取り扱い店にて購入しました。

自宅で保管していました。



新品未使用ですので、汚れはございません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ EDITCLOTING



80Graphic

LS





バナナ