『木製ツールトート アメリカ製 USED レトロ アンティーク【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 02時 56分に出品され03月31日 02時 56分に終了予定です。即決価格は9,263円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>アンティーク雑貨
|商品の状態:
|傷や汚れあり
陶器人形お茶会
¥ 7410
万華鏡 カレイドスコープ 小林綾花 アンティーク
¥ 9984
極上恵比寿大黒 364g 高さ16/12.5㎝ 東Y6-1122①
¥ 8970
vintage マトソンライン メニュー サヴェージュ 50s 額装 ハワイ
¥ 10010
茶道道具 台子皆具 赤地金襴手牡丹紋様 妙玄斉書付４０万購入品 共箱 S61KG
¥ 224000
激レアVintage USA ヴィンテージ ビンテージ マッチセット
¥ 9750
鳩サブレ 豊島屋 ハトの日 125周年 缶 金 銀
¥ 7799
ヴィンテージ Hersheys フィギュア 貯金箱 コインバンク
¥ 7600
豆腐屋 ラッパ アンティーク 古道具
¥ 10725
竿秤 竿はかり 天秤 棒秤 分銅三種付
¥ 10530
アスティエ ASTIERdeVILLATTE オーナメント
¥ 13900
アンティーク チャドバレーテディベア ブラウン 希少
¥ 10900
昭和レトロ キューピー人形 ソフビ 緑 羽
¥ 7453
瓢箪、古美術、縁起物、飾り、無病息災、古董、アンティーク、種あり、壁掛け、松、雀
¥ 12272
華榮堂製 陶磁器 蓋付き器
¥ 12090
古いライ大型 昭和レトロ 大正ランプ風 乳白色 アンティーク風ランプ 卓上ライト
¥ 9984
vintageアメリカ国旗ビンテージ太鼓
¥ 10530
大きいサイズ ツタンカーメンの置物
¥ 7800
落札価格9263円
55 入札履歴
終了
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