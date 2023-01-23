『木製ツールトート アメリカ製 USED レトロ アンティーク【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 02時 56分に出品され03月31日 02時 56分に終了予定です。即決価格は9,263円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 木製ツールトート

那須小道具やさんで購入

アメリカ製

USEDです

４０☓２６☓１２ｃｍ程度 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>アンティーク雑貨 商品の状態: 傷や汚れあり