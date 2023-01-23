『531 美品 PRADA プラダ ショルダーバッグ サコッシュ 斜めがけ 黒【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 06時 10分に出品され03月10日 06時 10分に終了予定です。即決価格は14,590円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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管理番号6135006



#Rei_shopバッグ

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☆ブランド名☆

PRADA プラダ



☆状態ランク☆

SA



☆状態ランク一覧☆

N 新品

S 未使用品

A 傷汚れが少なく、状態の良い美品

B 程よい使用感や多少の傷や、

汚れはあるが程度良好の商品

C 使用感の他、目立つ傷や汚れが見れる商品

D かなり大きな傷みがある難あり商品



☆カラー☆

写真参照 黒 ブラック



☆素材☆

ナイロン



☆サイズ☆

約縦28cm横33cm奥行き5cm

ショルダー部分約120cm



☆付属品☆

無し



☆状態☆



外側少し使用感ございますが、

その他は比較的綺麗な状態です♪



【注意事項】

状態はあくまで出品者の主観です。

検品しておりますが、

どうしても見落としが

出来てしまう事もございます。

あくまで中古品として

ご理解の程よろしくお願い致します。

こだわりのある方のご購入はお控え下さい。



☆購入者へのお願い☆

商品の状態等は出来る限り記載して、

写真にも掲載しておりますが、

中古品の場合ですと、

全てをお伝えするのは困難です。

なので、気になる点や画像の追加等

ご要望御座いましたら

どうぞコメントください。



古物事業者から仕入れた正規品になります。

真贋には細心の注意を払っております。



丁寧に梱包の方をさせて頂いたのち

即日発送させて頂きます。



PRADA

プラダ

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バッグ

カバン

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極美品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 531

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黒