『グルーヴコースター ホロライブ 沙花叉クロヱ ワイヤレスイヤホン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 13時 47分に出品され03月19日 13時 47分に終了予定です。即決価格は9,389円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・グルーヴコースター ホロライブ 沙花叉クロヱ ワイヤレスイヤホン イヤフォン



2回ほど使用して飾っておりました。

使用する機会が無いので出品致します。



写真のものが全てです。

アルコール除菌済みです。



タイトー グルーヴコースター×沙花叉クロヱ ワイヤレスイヤホン GROOVE COASTER × SAKAMATA CHLOE Wireless Earphones ブルートゥース オリジナル音声搭載 ボイスガイダンス 両耳 左右分離型 Bluetooth ver.5.2 IPX5防滴性能 連続通話 音楽再生 最大10時間連続再生



神経質な方は購入をお控えくださいませ。



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