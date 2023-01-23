『HYSERICGLAMOUR スウェット Lサイズ 黒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 18時 49分に出品され03月24日 18時 49分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在733件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ユニークなデザイン】

このスウェットは、フロントとバックに印象的なグラフィックプリントが施されており、個性的なスタイルを演出します。



【高品質な素材】

HYSERICGLAMOURのスウェットは、耐久性があり、快適な着心地を提供します。カジュアルな日常着として最適です。



【サイズとフィット感】

Lサイズで、リラックスしたフィット感が特徴です。様々な体型にフィットしやすいデザインです。



- 色: 黒

- デザイン: フロントにグラフィックプリント

- デザイン: バックにグラフィックプリント

- ブランド: HYSERICGLAMOUR

- サイズ: L

- 製造年: 1994



ご覧いただきありがとうございます。



身幅···53cm

着丈···72cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヒステリックグラマー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ HYSERICGLAMOUR

スウェット

Lサイズ

黒